Ревнивая россиянка пыталась отрезать пенис своему парню

В Томской области девушка приревновала возлюбленного и попыталась отрезать ему пенис. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, пострадавшего привезли в Асиновскую больницу в тяжелом состоянии еще 10 июля.

Врачи диагностировали ему частичную травматическую ампутацию полового члена и глубокие резаные раны мошонки.

Пациент объяснил, что получил увечья от девушки. Она узнала о появлении конкурентки и нашла изощренный способ решить проблему.

Врачам удалось спасти половой орган. Медики провели реконструктивную операцию, одна из важных магистральных артерий осталась невредимой, что позволило мужчине избежать последствий.

Сейчас пациент проходит восстановление в стационаре и находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее бразильянка из мести отрезала гениталии мужу и съела их с фасолью.