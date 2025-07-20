Ревнивая россиянка пыталась отрезать пенис своему парню
Жительница Томской области пыталась отрезать пенис своему парню из ревности
В Томской области девушка приревновала возлюбленного и попыталась отрезать ему пенис. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации источника, пострадавшего привезли в Асиновскую больницу в тяжелом состоянии еще 10 июля.
Врачи диагностировали ему частичную травматическую ампутацию полового члена и глубокие резаные раны мошонки.
Пациент объяснил, что получил увечья от девушки. Она узнала о появлении конкурентки и нашла изощренный способ решить проблему.
Врачам удалось спасти половой орган. Медики провели реконструктивную операцию, одна из важных магистральных артерий осталась невредимой, что позволило мужчине избежать последствий.
Сейчас пациент проходит восстановление в стационаре и находится в удовлетворительном состоянии.
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