Бразильянка из мести отрезала мужу гениталии и съела их с фасолью

В Бразилии женщину подозревают в том, что она отрезала своему мужу половые органы. Об этом сообщило издание Ultimo Segundo .

«Женщина была заключена под стражу после того, как призналась в убийстве собственного 37-летнего мужа и, по ее словам, занималась каннибализмом, готовя и употребляя в пищу часть тела жертвы», — сообщили журналисты.

Мужчина пропал, и его родственники обратились в полицию. Позже его нашли рядом с домом, где он жил с женой, изувеченным. Спасти его не удалось. Полицейские начали расследование, допросив его супругу. Однако ее показания оказались противоречивыми, что насторожило следствие.

Через некоторое время бразильянка рассказала, что узнала о том, что ее муж просматривает в социальных сетях контент непристойного содержания. В отместку она напала на него и нанесла ему увечья, отрезав половые органы. Также женщина призналась, что приготовила их с фасолью и съела часть блюда.

Правоохранители ведут расследование. Пока неизвестно, потребуется ли женщине психологическая экспертиза.

Ранее пожилая женщина расправилась с бездомным мужчиной, а затем съела его сердце и половой орган. Останки 60-летнего бразильца нашла полиция. Рядом с телом лежали самодельный нож и записка: «Гринга поймала насильника».