Рецидивистка получила четыре года колонии за обман пожилого петербуржца

Суд Петербурга вынес приговор рецидивистке из Краснодарская края по делу о мошенничестве. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на данные прокуратуры Московского района.

Установлено, что фигурантка и ее пособник позвонили 87-летнему петербуржцу и заявили, что на него якобы пытаются оформить кредит на сумму семь миллионов рублей.

В результате доверчивый пенсионер перевел на «безопасный» счет 400 тысяч рублей. Злоумышленнице назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, добавила газета «Петербургский дневник».