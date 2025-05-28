Рецидивистка получила четыре года колонии за обман пожилого петербуржца

Суд Петербурга вынес приговор рецидивистке из Краснодарская края по делу о мошенничестве. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на данные прокуратуры Московского района.

Установлено, что фигурантка и ее пособник позвонили 87-летнему петербуржцу и заявили, что на него якобы пытаются оформить кредит на сумму семь миллионов рублей.

В результате доверчивый пенсионер перевел на «безопасный» счет 400 тысяч рублей. Злоумышленнице назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, добавила газета «Петербургский дневник».

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