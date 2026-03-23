Рецидивиста арестовали по делу о смертельном ДТП под наркотиками в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде арестовали 29-летнего водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП. В момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Трагедия случилась 8 февраля на регулируемом перекрестке улиц Сергея Акимова и Пролетарская. Lada Priora под управлением 29-летнего мужчины столкнулась с автомобилем Skoda Octavia. В результате аварии 37-летний водитель иномарки погиб.

Виновник пытался запутать следствие, утверждая, что проехал перекресток на разрешающий сигнал светофора. Однако полицейские нашли очевидцев аварии, которые подтвердили, что седан выехал на перекресток на красный свет. У одного из свидетелей изъяли запись с видеорегистратора, на которой отчетливо виден момент столкновения.

Экспертиза показала, что водитель был под наркотиками. Более того, он уже трижды судим за «пьяное» вождение и неоднократно привлекался к административной ответственности. Медики также установили, что мужчина является постоянным потребителем наркотиков.

После задержания и предъявления собранных доказательств он признал вину. В отношении водителя возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. С учетом его криминального прошлого следователь ходатайствовал о заключении под стражу. Суд поддержал это требование — мужчина арестован. По закону ему может грозить до 12 лет лишения свободы.