Рецидивист устроил стрельбу у бара в Омске

МВД: в Омске мужчину задержали за стрельбу после ссоры с охранником бара

Житель Омска поругался с охранником бара и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительной версии, в ночь на 27 апреля возле одного из баров Центрального округа 34-летний мужчина сцепился с сотрудником заведения, когда его не впустили в помещение.

«Охранник не пропустил мужчину в заведение, после чего он произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из травматического пистолета», — отметили в ведомстве.

На место ЧП вызвали сотрудников Росгвардии. Дебошира задержали, выяснилось, что он неоднократно судим. Кроме того, у мужчины не было разрешения на хранение и ношение оружия.

Ранее в Подольске мужчина открыл стрельбу по нетрезвой компании, сидевшей на детской площадке. Его разозлил шум, который устроили люди. В результате потасовки погибла 37-летняя женщина.