Рецидивист с ножом напал на знакомого в Подмосковье

В Сергиево-Посадском городском округе рецидивист ударил ножом знакомого во время ссоры. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба местного управления МВД РФ.

Пострадавшего оперативно госпитализировали в ближайшую больницу. Ее сотрудники передали информацию о ранении в полицейский участок.

После проверки правоохранители выяснили, что мужчины поссорились у гаражей на улице Хуторской. Агрессор достал нож и нанес оппоненту несколько ударов.

Сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого. Это 62-летний фигурант, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По факту происшествия Следственное управление завело уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.



Ранее в Подмосковье борьба за шаурму также закончилась поножовщиной — на мужчину с едой напал голодный незнакомец с ножом.