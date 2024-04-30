Борьба за шаурму закончилась поножовщиной в Подмосковье | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 13:44 Борьба за шаурму закончилась поножовщиной в Подмосковье «112»: в Подмосковье мужчину ранили ножом из-за шаурмы РИА «Новости»

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В Московской области из-за шаурмы произошла драка между двумя мужчинами. Один из участников конфликта получил несколько ножевых ранений, сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, 41-летний мужчина купил шаурму и отправился в сторону МЦД Нахабино. По дороге на него напал голодный незнакомец и попытался отобрать лаваш с мясом.

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Началась потасовка, во время которой нападавший несколько раз ударил ножом мужчину в грудь и спину. Тот выжил и обратился к прохожим с просьбой вызвать бригаду скорой.

Потерпевшего увезли в больницу. Устроившего драку мужчину полиция объявила в розыск.

Ранее в Москве на 2-й Институтской улице толпа неизвестных устроила поножовщину в подъезде многоэтажного дома. В результате пострадали два человека. О причинах конфликта пока ничего неизвестно.