СК: рецидивист получил 6,5 года за попытку убийства на юго-востоке Москвы

Неоднократно судимый мужчина получил 6,5 года строгого режима за попытку убийства на улицах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

Ночью 11 июля 2025 года пьяный рецидивист возле продуктового магазина на улице Федора Полетаева поссорился с незнакомым мужчиной и ударил его в шею ножом. Пострадавшему оперативно оказали помощь, он выжил. Следователи провели комплекс экспертиз, включая дактилоскопические, медико-криминалистические и судебно-медицинские.

«Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили обвиняемого в совершенном преступлении», — отметили в сообщении.

Ранее В Серове Свердловской области покупательница разнесла магазин топором. Ей не понравилось качество обслуживания.