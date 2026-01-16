«Решили присвоить». Пропавшего в Москве йорка отдали посторонним людям

Пропавшего в начале января в Москве дорогостоящего йоркширского терьера по кличке Соник отдали не настоящим хозяевам, а посторонним людям. Об этом заявила владелица собаки Светлана в беседе с 360.ru.

По словам женщины, через двое суток после пропажи питомца она обнаружила расклеенные объявления о найденной собаке и сразу же позвонила по указанным контактам.

Однако ей ответили, что пса уже отдали другим людям, якобы удостоверившись по чипу, что терьер принадлежит им.

После длительных уговоров 13 января Светлане согласились показать животное. Собеседница 360.ru уверена, что ей предъявили совершенно другую собаку.

«Происходит подлог. Видимо, Соника решили присвоить себе», — сказала Светлана.

Она подчеркнула, что на руках у нее есть все документы на питомца, включая ветпаспорт, а у людей, забравших животное, таких бумаг быть не может. Женщина написала заявление в полицию, требуя разобраться в ситуации.

