Рэперу Вите Матанга пригрозили тюремным сроком за оскорбительную строчку в песне

Mash: полиция и Генпрокуратура проверят рэпера Витю Матанга за строку из трека

Витя Матанга
Фото: Витя Матанга/Telegram

Полиция и Генпрокуратура проверят рэпера Витю Матанга по двум статьям Уголовного кодекса, ему грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Причиной проверки стала строчка из трека, которую председатель совета Отцов России, отставной сотрудник полиции Андрей Згонников счел оскорбительной. Он попросил проверить рэпера на унижение человеческого достоинства и оскорбление представителей власти. От музыканта потребовали также извиниться и заменить слова в треке.

Ранее бывшая жена Паши Техника написала на него заявление в полицию после его очередного срыва. Она заявила, что музыкант, когда выпьет, начинает распускать руки и угрожать. Ему не помогло даже неоднократное лечение в рехабах, добавила женщина.

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