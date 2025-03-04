Рэперу Вите Матанга пригрозили тюремным сроком за оскорбительную строчку в песне

Полиция и Генпрокуратура проверят рэпера Витю Матанга по двум статьям Уголовного кодекса, ему грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Причиной проверки стала строчка из трека, которую председатель совета Отцов России, отставной сотрудник полиции Андрей Згонников счел оскорбительной. Он попросил проверить рэпера на унижение человеческого достоинства и оскорбление представителей власти. От музыканта потребовали также извиниться и заменить слова в треке.
Ранее бывшая жена Паши Техника написала на него заявление в полицию после его очередного срыва. Она заявила, что музыкант, когда выпьет, начинает распускать руки и угрожать. Ему не помогло даже неоднократное лечение в рехабах, добавила женщина.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте