Рэпера задержали в Москве за избиение двух человек

Baza: рэпера Молодого Калугу задержали за избиение двух человек у клуба в Москве

Рэпера Михаила Калугина, известного под псевдонимом Молодой Калуга, задержали после избиения двух человек у ночного клуба в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации издания, в ночь на 15 июня 26-летний музыкант повздорил с молодым человеком у входа в клуб «Вайб» на Бутырской улице. Конфликт быстро перерос в драку. За пострадавшего вступился другой мужчина, тогда рэпер избил и его. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали Калугина.

Одному из пострадавших диагностировали ушибленную рану лица. Он написал на музыканта заявление.

Против Молодого Калуги возбудили дело по административной статье о мелком хулиганстве и отпустили из отдела. Однако сейчас полицейские проводят дополнительную проверку, и исполнитель может попасть под уголовную статью.

Ранее рэпер Vacio уехал в США после получения повестки в военкомат. Музыкант прославился благодаря экстравагантному костюму на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.