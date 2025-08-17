Рэпер Akon избил охранника на концерте в Сочи, тот потребовал 10 млн компенсации

Американский рэпер Akon избил охранника на концерте в Сочи. Теперь пострадавший требует с него 10 миллионов рублей компенсации и публичные извинения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Артист во время трека прыгнул на плечи секьюрити прямо со сцены и проехался на нем по залу. Не отрываясь от исполнения, Akon нанес мужчине несколько ударов по голове и лицу.

Пострадавший объяснил, что не скинул музыканта в толпу, потому что не хотел сорвать концерт. Так он бы подставил своего начальника-организатора, с которым близко общается.

Также избитый рэпером отметил, что трюк не согласовывали. Изначально планировалось, что исполнитель будет садиться на шею своему телохранителю, но тому стало резко плохо. Выходка Akon охранника немного шокировала. Сам рэпер перед ним даже не извинился.

Пострадавший готов обратиться в полицию, чтобы наказать музыканта по всей строгости российских законов.

Также на концерте рэпера случилась женская драка. Поклонницы не поделили брошенное со сцены потное полотенце.