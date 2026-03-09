Ремонт розетки обошелся петербурженке в 32 тысячи рублей

Ремонт розетки в арендованной квартире обошелся жительнице Санкт-Петербурга в 32 тысячи рублей. Об этом сообщил телеграм-канал 112.

Все началось с того, что из стены выпала розетка. После попытки самостоятельно исправить проблему в помещении пропало электричество. Тогда петербурженка решила срочно вызвать мастера, которого нашла в интернете среди круглосуточных объявлений.

Специалист приехал на адрес, выполнил работу и восстановил подачу света. Однако уже после ремонта он выставил хозяйке счет более чем на 30 тысяч рублей.

По словам девушки, спорить с мастером она не стала: испугалась ситуации и не хотела проблем с владельцем жилья, поэтому сразу перевела деньги. Только на следующий день, уже успокоившись, она поняла, насколько дорого ей обошелся мелкий ремонт.

