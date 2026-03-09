Россиян предупредили о новой хитрой схеме телефонных мошенников

Телефонные аферисты переключаются на схему обратного звонка. Они рассылают сообщения с предупреждением о якобы взломе «Госуслуг» и просьбой перезвонить, сообщили РИА «Новости» представители платформы «Мошеловка».

Мошенники призывают жертву перезвонить по определенному номеру, после чего абонент попадает в «службу поддержки», где его убеждают назвать коды из СМС или данные банковской карты.

Целевая группа схемы — пользователи «Госуслуг», микрофинансовых организаций и онлайн-банков. Схема актуальна для марта, поскольку внедрение новых защитных механизмов вынуждает преступников менять преступную тактику, делая ставку на инициативу и доверчивость граждан.

В «Мошеловке» посоветовали никогда не перезванивать по номерам в СМС-сообщениях. Сотрудники финансовых и государственных организаций не просят перезванивать на мобильные номера, напомнили в платформе.

Ранее россиянам также посоветовали не затягивать разговоры с аферистами, чтобы избежать создания дипфейков.