Река Тобол в Тюменской области неожиданно пошла по старому руслу | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 16:41 Река Тобол в Тюменской области неожиданно пошла по старому руслу Тюменский губернатор Моор: река Тобол подтопила новые территории РИА «Новости»

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Вода в реке Тобол в Тюменской области неожиданно пошла по старому руслу и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.

Подтопленной оказалась пойма рядом с деревней Пономарева и селом Новолыбаево.

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«При этом ждали паводок с одной стороны, а топить стало с другой», — написал Моор.

Дорожные службы и спасатели оперативно укрепляют защитные сооружения, дома не пострадали. Дорогу, ведущую от Заводоуковска в населенные пункты Лыбаевской сельской администрации, тоже постарались защитить от перелива. Однако сильное течение смыло насыпи, поэтому некоторые участки можно переехать только на грузовиках.

Для обеспечения безопасности движения на дорогах выставили наряды ДПС. Угроза паводка сохраняется, предупредил Моор.

Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия паводков в регионах. Подтопленными остаются 4206 жилых домов и 10 386 приусадебных участков.