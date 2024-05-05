МЧС назвало число подтопленных домов и участков в России | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 10:46 МЧС назвало число подтопленных домов и участков в России МЧС: в России из-за паводков подтопленными остаются около 4,2 тыс. жилых домов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия паводков в регионах. Подтопленными остаются 4206 жилых домов и 10 386 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

За последние сутки спасатели откачали 350 тысяч кубометров воды, просушили восемь тысяч домов и продезинфицировали более 21 тысячи зданий.

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По данным МЧС, вода в реке Ишим в Тюменской области продолжает подниматься в Викуловском районе, а возле сел Ильинка и Абатское специалисты заметили снижение. Спасатели помогают жителям эвакуироваться с затопленных территорий.

«В селах, отрезанных водой от большой земли, организованы лодочные переправы», — указали в пресс-службе.

В Оренбургской области остаются подтопленными 3287 жилых домов и 7136 приусадебных участков. Паводки также продолжаются в шести муниципалитетах Курганской области.

Ранее губернатор Оренбургской области рассказал, что в регионе все структуры занимаются восстановлением территорий, освобожденных от воды. Он пообещал, что власти запустят все разрушенные объекты.