Около 20 машин затопило кипятком на подземном паркинге на севере Москвы

Утром в пятницу на подземном паркинге на севере Москвы произошел прорыв труб с горячей водой, затопило порядка 20 автомобилей. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП случилось в районе дома № 20 по Беломорской улице. На паркинге уровень кипятка поднялся на 50 сантиметров, в зоне подтопления оказались 20 автомобилей. Вода также затопила электрощитовую.
По предварительным данным, пострадавших нет. На место прибыли специалисты для устранения прорыва.
В мае около 20 машин затопило в московском дворе из-за прорыва водопровода.
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