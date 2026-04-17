Рейсовый автобус врезался в автокран под Калининградом

Рейсовый автобус, проехав на красный свет светофора, столкнулся с автокраном на автодороге Калининград — Нестеров. Есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

По данным надзорного органа, авария случилась 16 апреля в 15:45 в районе поворота в сторону поселка Прибрежное. Автобус ехал по маршруту Калининград — Гусев. Количество пострадавших и характер их травм не уточняются.

Прокуратура Гурьевского района Калининградской области проконтролирует установление обстоятельств ДТП и проверит исполнение федерального законодательства при организации пассажирских перевозок.

Ранним утром 16 апреля в результате столкновения двух автомобилей в Кайбицком районе Татарстана погибли четыре человека. Водитель Hyundai Solaris превысил скорость на трассе М-12, не справился с управлением и врезался в «Валдай». Жертвами ДТП стали сам водитель иномарки и трое его пассажиров. Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту происшествия.