Четыре человека стали жертвами ДТП в Татарстане В ДТП в Кайбицком районе Татарстана погибли четыре человека

Авария с участием двух автомобилей произошла в Кайбицком районе Татарстана, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ЧП случилось примерно в 05:40 на 709-м километре трассы М-12. Водитель Hyundai Solaris превысил скорость, не выбрал безопасную дистацию, не справился с управлением и врезался в «Валдай». В результате аварии погиб сам водитель иномарки и три пассажира легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Прокуратура Татарстана по факту аварии начала проверку. Для установления причин произошедшего на место происшествия выехал прокурор Кайбицкого района Игорь Осипов. Ранее четыре человека погибли в ДТП у поселка Белогорское в Саратовской области после столкновения грузовика Scania и легковушки ВАЗ-2110.