Пять человек госпитализировали после ДТП с двумя десятками машин на Кубани

Пятерых водителей и пассажиров автомобилей, попавших в массовое ДТП в районе хутора Молькино, отправили в больницу Горячего Ключа. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой прокуратуры.

Всего в аварию попали около 20 автомобилей. Предположительная причина — неблагоприятные погодные условия. Надзорное ведомство проводит собственную проверку и держит на контроле полицейскую.

В общей сложности, по данным регионального управления МВД, на участке федеральной трассы «Дон» длиной три километра произошло восемь столкновений. Водителей призвали воздержаться от поездок без острой необходимости.

В начале января 10 автомобилей столкнулись на платной автодороге Казань — Альметьевск, четыре человека погибли.