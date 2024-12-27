Улетели с 20-часовой задержкой. Почему пассажиры «Азимута» застряли в Батуми почти на сутки

Рейс «Азимута» из Батуми в Москву не мог вылететь около 20 часов. Один из пассажиров рассказал 360.ru, что проблему обнаружили перед самым взлетом.

Сказали об ошибке на взлете

«Мы сели на этот рейс. Он вылетал по расписанию с небольшим

запозданием. Где-то минут в 10. Это был Sukhoi Superjet 100. По виду новый. Он начал разгоняться по взлетной полосе, разогнался до приличной скорости. На мой взгляд, это была скорость, близкая к взлетной. И внезапно резко начал останавливаться», — поделился мужчина.

Потом самолет медленно развернулся и поехал в сторону терминала. Затем подогнали трап, командир корабля объявил, что обнаружена техническая неисправность, лайнер не сможет взлететь и пассажирам надо покинуть борт.

«Все вышли, багаж нам не отдали, только ручную кладь, и мы сидели в здании терминала где-то час, нам никто ничего не сообщал. После этого вышел представитель авиакомпании и сказал, что была обнаружена ошибка на взлете, и они постараются сейчас ее устранить и через час нам сообщат, полетим мы или нет этим рейсом», — добавил он.

Накормили бургерами

После еще двух часов ожидания пассажирам раздали воду. По его словам, сотрудник авиакомпании сказал, что ошибку устранить все же не могут, поэтому этот борт никуда уже не полетит, вышлют запасной.

«Нам раздали еду — холодные бургеры с картошкой фри. И где-то в 21:30 объявили, что мы уже никуда сегодня не вылетим. Предоставили тем, кому нужно было, гостиницу. Сказали, что поднялся сильный боковой ветер, и мы при таком ветре взлетать не можем. Как отметил сотрудник аэропорта, ветер 17 метров в секунду, а взлетать они могут только при 15. После этого я уже сдал билеты и не стал дожидаться, чем эта ситуация разрешится», — сказал собеседник 360.ru.

Что говорит «Азимут»

В авиакомпании «Азимут» 360.ru ответили, что вылет рейса A47054 Батуми — Москва авиакомпании «Азимут» задерживался по технической причине, а также по причине метеоусловий в аэропорту Батуми.

«Пассажирам были предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Резервный борт авиакомпании „Азимут“ вылетел с пассажирами в 11:32 по московскому времени», — заключили в компании.