Рейс «Уральских авиалиний» из Владикавказа в Москву задержали из-за птицы

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» застряли в аэропорту Владикавказа, ожидая вылета в Домодедово. Об этом рассказала пресс-служба авиакомпании.

«При выполнении рейса U6-1387 по маршруту Домодедово — Владикавказ во время снижения для посадки в аэропорту Владикавказа произошло столкновение с птицей. У воздушного судна оказался поврежден носовой обтекатель», — сообщили в «Уральских авиалиниях».

Из-за ЧП время обратного рейса U6-1388 перенесли на более позднее. Отправку самолета запланировали на 16:00 воскресенья, 26 октября. Пассажиров на время ожидания разместили в гостинице и обеспечили питанием.

Пресс-служба также опровергла информацию, что авиакомпания предоставила самолет меньшей вместимости и мест всем не хватит. Всех 180 пассажиров отправят в Домодедово, заверили в «Уральских авиалиниях».

Первый случай столкновения самолета с беспилотником зафиксировали в России в сентябре. После благополучной посадки борта персонал обнаружил на фронтальной обогреваемой кромке большую вмятину.