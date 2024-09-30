Рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург задержали на два часа из-за угроз

Рейс авиакомпании «Россия» из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург задержали на два часа из-за угроз со стороны, предположительно, пьяного человека. Об этом сообщил РБК.
Угрозы поступили экипажу еще в гостинице во время предполетного брифинга. Пилоты обратились в полицию. Кинологи и службы безопасности аэропорта повторно досмотрели самолет и пассажиров, но ничего опасного не обнаружили. Воздушное судно вылетело и через несколько часов благополучно приземлилось в Екатеринбурге.
По версии Telegram-канала Shot, человек, сообщивший об угрозе, представился украинским военным и пообещал взорвать самолет.