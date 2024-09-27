Российские авиалайнеры получили угрозы уничтожения на английском языке

Три российских самолета получили на аварийной частоте угрозу об уничтожении. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

По информации источника, сигнал поступил бортам, когда они пролетали над южными регионами страны.

В частности, экипажи Boeing 737-800 авиаперевозчика «Победа» получили сообщение около 12:30. Самолет вылетел из Санкт-Петербурга вместе с 185 пассажирами на борту и в тот момент уже заходил на посадку во Владикавказе.

«Готовьтесь к уничтожению или покиньте воздушное пространство», — говорилось в сообщении авиакомпании.

Несмотря на угрозу, пилот решил продолжить посадку и успешно приземлился. Аналогичное сообщение получил и экипаж следовавшего в Анталью из Москвы борта «Аэрофлота», а также пилот летевшего из Уфы в Минеральные Воды самолета Superjet авиакомпании «Азимут».

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