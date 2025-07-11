Рейд по контролю за мигрантами провели в Балашихе

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета при силовой поддержке ОМОН провели рейд по контролю за мигрантами в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На складах и предприятиях проверили более 500 приезжих. Выяснилось, что 150 из них находятся в России с нарушениями закона. Их передали сотрудникам внутренних дел.

Кроме того, 35 человек получили российские паспорта и не встали на воинский учет. Им вручили повестки.

В прошлый раз такой рейд в Балашихе прошел 5 июля, его провели военные следователи и представители администрации. Документы проверили у 300 человек. Часть из них отправили в полицию, а злостных нарушителей выдворят из страны. Тем, кто получил гражданство, предстоит посетить военкомат.