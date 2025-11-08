Речной трамвай вспыхнул у причала в центре Москвы

Источник 360.ru: в центре Москвы у причала загорелся речной электротрамвай

Вечером 8 ноября у Новоспасского причала в центре Москвы загорелся речной электротрамвай. Об этом сообщил источник 360.ru.

В трюме судна происходят объемные вспышки, вокруг — плотное задымление. Для ликвидации огня на место прибыл пожарный корабль «Полковник Чернышев».

Горение произошло в аккумуляторном отсеке, который нельзя тушить водой. Поэтому на подмогу выслали корабль со специальным пожарным порошком. Информация о причинах ЧП выясняется.

Источник 360.ru уточнил, что общая площадь горящих аккумуляторов составляет 560 киловатт. Предварительно, экстренные службы предпринимают меры к затоплению трамвая.

UPD. В пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» заявили, что предварительной причиной ЧП стало короткое замыкание. Помощник капитана заметил задымление в районе носовой части во время отстоя судна между рейсами. Повреждений пассажирского салона нет.

«Благодаря действиям экипажа и работников причала в результате происшествия никто не пострадал. Причины устанавливают сотрудники ГКУ „Организатор перевозок“ и перевозчика — ОАО „Водоходъ. Пассажирский порт“», — заявили в пресс-службе.

В июле пожар разгорелся на борту теплохода возле Южного речного порта в Москве. Огонь удалось ликвидировать силами экипажа.