Ребенок засунул руку в беговую дорожку в Москве и застрял

Источник 360.ru: в Москве у пятилетнего ребенка застряла рука в тренажере

Пятилетний ребенок засунул руку в тренажер для бега в московском детском центре. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло на востоке столицы — на третьем этаже детского центра на Малой Семеновской улице.

«У ребенка застряла рука в беговой дорожке, оказывают помощь», — рассказал источник 360.ru.

Спасатели освободили руку ребенка. Его передали медикам. Несмотря на случившееся, он не пострадал.

«Помощь ребенку оказали, скорая его осмотрела, ребенок не пострадал», — добавил собеседник 360.ru.

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