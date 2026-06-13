Ребенок загадочно пропал на необитаемом острове в Карелии

Маленький житель Санкт-Петербурга бесследно пропал во время семейного отдыха на карельском острове. О деталях происшествия сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета на официальном сайте .

Петербуржцы отправились на Ладожское озеро в туристическую поездку еще днем в пятницу, 12 июня. Остановиться решили на острове Есисаари. За двумя несовершеннолетними присматривали четверо взрослых.

Семья успела разложить вещи, затем кто-то заметил, что один из детей пропал. Родственники ребенка осмотрели ближайший подлесок, затем проверили и берег озера. Найти мальчика не смогли.

После этого на место происшествия вызвали экстренные службы. Сейчас на острове идет масштабная поисковая операция. Территорию прочесывают сотрудники карельской поисковой службы. Привлекли и водолазов, они проверяют воду и дно озера рядом с берегом.

Есисаари — небольшой остров в северной части Ладожского озера. Он покрыт густым лесом, имеет скалистый берег и сложный рельеф, что усложняет поиски с воздуха. Само Ладожское озеро известно холодными течениями и резкими перепадами глубины у берегов.

В начале июня в Петербурге пропал подросток с самокатом.