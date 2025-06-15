Ребенок выпал из окна в Ачинске

Оставленная без присмотра четырехлетняя девочка выпала из окна с высоты пятого этажа и разбилась. Об этом сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ребенок был в квартире вместе с матерью. Когда женщина отошла на кухню, девочка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая порвалась.

«От полученных травм девочка скончалась на месте», — отметили в пресс-службе.

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. По данным СК, на профилактическом учете семья не состояла.

Ранее двухлетняя девочка вывалилась из окна многоквартирного дома в Москве. ЧП произошло на 2-й Владимирской улице. Пока мать была в другой комнате, ребенок вскарабкался на подоконник и прислонился к москитной сетке. Подобный случай также произошел в Ленобласти, сообщил RT. Полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа, пока родители курили.