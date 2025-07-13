Ребенок выпал из окна квартиры на юге Москвы

В Москве на Ореховом бульваре маленькая девочка выпала из окна девятого этажа. Ребенка 2019 года рождения срочно госпитализировали. Об этом сообщила прокуратура Москвы.
По предварительным данным, девочка осталась одна, забралась на подоконник и выпала, облокотившись на москитную сетку. В прокуратуре уточнили, что Нагатинская межрайонная прокуратура следит за ходом проверки, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
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