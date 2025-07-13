Ребенок выпал из окна квартиры на юге Москвы

В Москве на Ореховом бульваре маленькая девочка выпала из окна девятого этажа. Ребенка 2019 года рождения срочно госпитализировали. Об этом сообщила прокуратура Москвы .

По предварительным данным, девочка осталась одна, забралась на подоконник и выпала, облокотившись на москитную сетку. В прокуратуре уточнили, что Нагатинская межрайонная прокуратура следит за ходом проверки, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее интерпол объявил в розыск школьника из России. Причиной стала онлайн-игра. Выяснилось, что в Brawl Stars подросток под ником «Папа Гриб» оскорблял других игроков, насмехался над религиозными чувствами и даже угрожал физической расправой.