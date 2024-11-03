Ребенок в Петербурге выпил коньяка и попал в реанимацию

78.ru: 4-летняя девочка выпила 100 мл коньяка в Петербурге и попала в реанимацию

Четырехлетняя девочка выпила 100 миллилитров коньяка в Санкт-Петербурге, сообщил 78.ru. По данным издания, ребенка в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 5 имени Филатова.

Девочка попала в реанимацию в ночь на воскресенье.

Отец ребенка рассказал, что девочка выпила крепкое спиртное вечером, около 23 часов, дома на проспекте Народного Ополчения. Правоохранители организовали проверку по факту отравления девочки, уточнили журналисты.

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