Ребенок в Петербурге выпил коньяка и попал в реанимацию

Четырехлетняя девочка выпила 100 миллилитров коньяка в Санкт-Петербурге, сообщил 78.ru. По данным издания, ребенка в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 5 имени Филатова.
Девочка попала в реанимацию в ночь на воскресенье.
Отец ребенка рассказал, что девочка выпила крепкое спиртное вечером, около 23 часов, дома на проспекте Народного Ополчения. Правоохранители организовали проверку по факту отравления девочки, уточнили журналисты.
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