Ребенок в Петербурге попал в реанимацию из-за препарата от шизофрении

РЕН ТВ: в Петербурге ребенок оказался в реанимации из-за препарата от шизофрении

Четырехлетний ребенок в Санкт-Петербурге оказался в реанимации из-за препарата от шизофрении. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации источника, средство лежало в квартире без присмотра взрослых. Малыш нашел и принял его.

Ребенка экстренно доставили в реанимацию, сейчас его состояние оценивают как очень тяжелое.

В начале года 14-летний подросток в Новороссийске попал в больницу с жалобами на боли. Медики прооперировали экспериментатора, удалив из мочевого пузыря ребенка 40 магнитных шариков. Его состояние оценивали как удовлетворительное.

Кроме того, врачи Детской областной клинической больницы во Владимире спасли 16-летнего парня, который сунул цепочку магнитных шариков к себе в уретру. Зачем подросток использовал инородные предметы в своем теле не по назначению, в ОДКБ объяснять не стали.