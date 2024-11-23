Российские врачи спасли подростка, засунувшего в уретру 46 магнитов

ОДКБ: владимирский подросток прожил два года с 46 магнитами в мочевом пузыре

Во Владимире врачи Детской областной клинической больницы спасли 16-летнего подростка, засунувшего в уретру цепочку магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Подросток поступил в больницу в экстренном порядке, жаловался на боли внизу живота. Его направили на рентген, показавший скопление магнитов в мочевом пузыре. По словам пациента, он засунул магниты в уретру около двух лет назад, а потом забыл про них.

«В отделении после подтверждения диагноза нашими врачами проведена цистотомия, инородные тела (46 магнитных шариков) удалены из мочевого пузыря», — уточнили в медучреждении.

В ОДКБ не стали пояснять, зачем парень затолкал инородные предметы в уретру.

В начале года в Новороссийске 14-летний подросток также попал в больницу с жалобами на боли. Врачи прооперировали юного экспериментатора, удалив из мочевого пузыря ребенка 40 магнитных шариков.