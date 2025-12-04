Ребенок умер в дагестанской маршрутке

В Дагестане четырехлетний мальчик задохнулся в маршрутке во время дороги домой из детского сада «Орленок». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

ЧП произошло в селе Параул Карабудахкентского района. Ребенок ехал вечером 3 декабря домой в «Газели» с водителем и воспитательницей, на шее у него обнаружили след от молнии свитера.

Когда мальчик потерял сознание, водитель отвез его к родителям, которые обратились в больницу, но медики ничем помочь не успели.

В «Орленке» заявили, что сопровождавший детей воспитатель и водитель отношения к учреждению не имеют. Правоохранительные органы завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Екатеринбурге пятимесячный ребенок умер при таинственных обстоятельствах после кормления смесью. Врачи не исключили, что причиной стало удушье, следователи начали проверку.