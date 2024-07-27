Рухнувший со второго этажа московского ТЦ ребенок сбежал из детского сада

Прокуратура Москвы: сбежавший из сада ребенок в ТЦ упал со второго этажа

Ребенок шести-семи лет упал со второго этажа в торговом центре в Новой Москве и получил тяжелые травмы. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале .

В публикации показали видео с камер видеонаблюдения. На них видно, как ребенок залез на перила, потерял опору и упал.

По данным прокуратуры, мальчика госпитализировали.

Как заявили в Telegram-канале «Московское образование» ребенок сбежал из детского сада. Он проник в торговый центр, расположенный недалеко от учреждения, и начал кататься на перилах. В итоге мальчик сорвался. Сейчас медики оказывают ему помощь. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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