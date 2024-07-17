Семилетний мальчик получил серьезные травмы после катания на велосипеде в Выборге
В Выборге медики доставили в больницу семилетнего мальчика после неудачного падения с велосипеда. Ребенок покалечился, когда съезжал с горки. Об этом сообщил Piter.TV.
Случай произошел накануне недалеко от дома № 2 на улице Физкультурной. Во время спуска с горки на велосипеде мальчик не справился с управлением и упал.
Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы тяжелой степени, закрытую травму груди.
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