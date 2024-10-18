Автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком в Петербурге

Коммунальная авария привела к серьезному ДТП в Кировском районе Петербурга. На Кронштадтской улице из-за прорыва трубы пассажирский автобус угодил задним колесом в яму с кипятком, сообщило местное издание 78.ru.
ЧП произошло рядом с поликлиникой № 20. Известно, что автобус следовал по маршруту №66, транспортное средство получило повреждения.
В транспортной компании «Вест-Сервис» пояснили, что на улице произошел подмыв грунта и дорожное полотно провалилось. В результате никто не пострадал, уточнила «Фонтанка».
Теперь на месте происшествия ждут эвакуатор. Опасный участок огородили.
Ранее подобное ДТП произошло на юге Москвы: автобус наехал на решетку водостока и провалился в яму. Несколько пассажиров пострадали.
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