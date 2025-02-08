Двое детей утонули, провалившись под лед в Хабаровском крае

В Хабаровском крае двое детей провалились под лед и утонули. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России на официальном сайте ведомства.

Мальчики пяти и семи лет вышли на лед водоема, который расположен недалеко от дизельной электростанции в рабочем поселке Охотск. Непрочный лед треснул, дети оказались в воде и не смогли выбраться.

Следователи назначили судебные экспертизы и проводят допросы очевидцев для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По факту гибели детей возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным региональной прокуратуры, мальчики воспитывались в благополучных семьях, не состоявших на профилактическом учете.

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