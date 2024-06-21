Ребенок пропал после купания в реке под Архангельском

МЧС: пропавшего во время купания мальчика ищут в Архангельской области

Несовершеннолетний мальчик пропал во время купания в реке Онеге в Архангельской области. Сейчас его ищут, сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, он пошел купаться с другими детьми в районе морского порта.

«Их не остановил шторм, метровые волны и запрещающие купание знаки», — отметили в сообщении.

После того, как 13-летний мальчик не вынырнул из реки, его друзья сообщили о произошедшем спасателям. Сразу же были организованы поиски пропавшего. Утром к поисковой операции присоединятся водолазы.

Похожий случай произошел накануне в Пермском крае. Подростки сбежали из оздоровительного лагеря в деревне Песчанка, чтобы покупаться в реке. В итоге, утонул 15-летний парень.