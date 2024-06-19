Подросток утонул в реке после побега из пермского лагеря

МЧС: подросток сбежал из лагеря и утонул в реке в Пермском крае

Подростки сбежали из оздоровительного лагеря в деревне Песчанка в Пермском крае. Один из них решил покупаться в реке и утонул. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Трое подростков убежали из оздоровительного лагеря, чтобы покупаться в реке Сылва. 15-летний парень, не умея плавать, прыгнул в воду и не вынырнул», — указали в сообщении.

Сейчас спасатели занимаются поисками утонувшего несовершеннолетнего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Похожий случай произошел в Челябинской области. Два подростка пришли купаться на берег реки Урал и их затянуло сильным течением. Сотрудники МЧС обследовали в поисках мальчиков акваторию и береговую линию.