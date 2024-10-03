Ребенок пострадал в ДТП с загоревшейся машиной на севере Москвы

Источник 360.ru: две легковушки выкинуло с дороги в Москве, пострадал ребенок

Легковые автомобили Lada Granta и Nissan столкнулись на Дубининской улице в Москве. Обе машины выкинуло с дороги, пострадал ребенок. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате аварии пострадала 12-летняя девочка — пассажирка иномарки, ее доставили в травматологическое отделение. По данным источника, перед аварией в подкапотном отсеке Lada произошло возгорание.

«Lada Granta [двигалась] по кругу на красный. Nissan ехал прямо в сторону Дмитровского шоссе на зеленый», — отметил собеседник 360.ru.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что обе машины получили повреждения переднего бампера. Капот отечественной машины сильно обгорел.

Ранее ДТП произошло на трассе в Ейск из Краснодара. Легковые автомобили Chevrolet Niva и Hyundai Solaris столкнулись, внедорожник перевернулся. Его водитель и два пассажира получили травмы.