Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся иномаркой под Краснодаром

Авария с участием двух легковушек произошла на дороге в Ейск из Краснодара. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на региональную ГИБДД.

Согласно данным ведомства, мужчина за рулем Chevrolet Niva не предоставил преимущество машине Hyundai Solaris на перекрестке. При столкновении внедорожник перевернулся на крышу.

Травмы получили водитель отечественного авто и двое его пассажиров. Проводится проверка.

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