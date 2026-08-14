Пассажирский поезд снес выехавшую на пути легковушку в Краснодарском крае

Следовавший из Анапы в Москву пассажирский поезд сбил выехавший на пути легковой автомобиль на переезде станции Гостагаевская в Краснодарском крае. Как сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, в результате аварии травмы получил водитель машины.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние между составом и автомобилем оказалось недостаточным, поэтому произошло столкновение.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались», — заявили в пресс-службе.

В компании добавили, что после состав продолжил движение по маршруту следования с задержкой на 51 минуту. Также авария привела к опозданию на 34 минуты еще одного пассажирского состава, идущего из Москвы в Анапу.

Южная транспортная прокуратура объявила о проверке по факту аварии на железной дороге. В пресс-службе подчеркнули, что проверят исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Криминалисты МСУТ СК России на транспорте в пятницу, 14 августа, объявили, что начали расследование смерти пассажира поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург. Труп мужчины обнаружили после приезда состава на станцию Карталы в Челябинской области. По предварительным данным, пассажир скончался от сердечного приступа во время путешествия.