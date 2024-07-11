Ребенок погиб в ДТП с «Газелью» в Дагестане

Life сообщил о смерти ребенка после ДТП с «Газелью» в Дагестане

Пятилетний ребенок умер в больнице после столкновения «Газели» и «Лады» в Дагестане. Об этом сообщило издание Life.

«Несмотря на все усилия медиков, пятилетний ребенок, пассажир „Газели“, попавшей в ДТП, скончался в больнице», — отметили журналисты.

Ранее МЧС сообщало, что ДТП произошло в Дербентском районе недалеко от села Куллар. По их информации, пострадали семь человек.

По информации местных источников, столкновение произошло из-за того, что «Лада» выехала на встречную полосу для обгона.

В понедельник при столкновении микроавтобуса и грузовика под Красноярском пострадали 17 человек.

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