Ребенок погиб в ДТП с «Газелью» в Дагестане

Life сообщил о смерти ребенка после ДТП с «Газелью» в Дагестане

Пятилетний ребенок умер в больнице после столкновения «Газели» и «Лады» в Дагестане. Об этом сообщило издание Life .

«Несмотря на все усилия медиков, пятилетний ребенок, пассажир „Газели“, попавшей в ДТП, скончался в больнице», — отметили журналисты.

Ранее МЧС сообщало, что ДТП произошло в Дербентском районе недалеко от села Куллар. По их информации, пострадали семь человек.

По информации местных источников, столкновение произошло из-за того, что «Лада» выехала на встречную полосу для обгона.

В понедельник при столкновении микроавтобуса и грузовика под Красноярском пострадали 17 человек.