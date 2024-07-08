Автобус столкнулся с КамАЗом в Красноярском крае. Пострадали 17 человек

СК возбудил дело из-за ДТП в Красноярском крае, где пострадали 17 человек

В ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Красноярском крае пострадали 17 человек, включая семерых детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, водитель рейсового микроавтобуса «Пежо», следовавшего из Красноярска в Шарыпово, обгонял попутный грузовик КамАЗ и столкнулся с ним. В результате оба автомобиля съехали в кювет.

В микроавтобусе находились 17 человек. Их доставили в больницы, состояние пострадавших уточняется.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров.

В четверг в Нижегородской области опрокинулся автобус с пятью пассажирами. Все, кто находился в салоне, остались живы.