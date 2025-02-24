Ребенок погиб при пожаре в Челябинской области

МЧС: ребенок погиб при пожаре в селе Филимоново Челябинской области

В ночь на 24 февраля пожар произошел в частном доме в селе Филимоново Челябинской области, ЧП унесло жизнь 12-летнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Известно, что здесь жила многодетная семья. Отец успел вывести семилетнюю дочь и мать, но спасти 12-летнего сына не смог из-за сильного задымления. Тело мальчика позднее обнаружили сотрудники МЧС при тушении огня.

Ранее администрация в доме установила автономный извещатель, но жильцы на время ремонта проводки сняли прибор. Обратно поставить его в семье не успели. В МЧС напомнили, что извещателю место на потолке или стене.

«Снял прибор на время — положи на шкаф, поближе к краю. Дым поднимется вверх — датчик сработает», — подчеркнули в ведомстве.

В общей сложности из дома до прибытия спасателей успели выйти пять человек, они не пострадали.

Два дня назад трое детей стали жертвами пожара в Курганской области.