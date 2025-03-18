Пятеро детей и мужчина погибли в Башкирии при пожаре

МЧС: в Башкортостане в селе Вперед при пожаре погибли пятеро детей и мужчина

В Давлекановском районе республики Башкортостан при пожаре погибли пятеро детей и мужчина. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

По данным спасателей, огонь вспыхнул в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Вперед. По предварительной версии, загорелся натяжной потолок. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра, при этом к моменту прибытия пожарных открытое горение уже прекратилось. При тушении задействовали пятерых сотрудников МЧС и две единицы техники.

Во время осмотра места возгорания спасатели обнаружили тела троих девочек, одной из которых было семь лет. Еще две девочки были близнецами, им было по пять лет. Также спасатели обнаружили двух трехлетних погибших мальчиков-близнецов. Вместе с детьми погиб 33-летний мужчина.

Сотрудники МЧС, Следственного комитета и прокуратуры работают на месте для выяснения всех обстоятельств и причин пожара.

Ранее в Омской области при пожаре в частном доме в огне погибли двое детей и двое подростков. По предварительным данным, матери детей во время пожара дома не было.