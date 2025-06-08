Мальчик погиб от удара током в Астраханской области

В Астраханской области 10-летний мальчик погиб от удара током, собирая ягоды с дерева в гостях у бабушки и дедушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, ребенок гостил у родственников в поселке Лиман Лиманского района. Мальчик залез на стремянку, собирая ягоды с дерева, расположенного на соседнем участке.

«Он случайно коснулся части оголенного электрического провода и получил смертельный удар током», — уточнили в региональном СК.

Следователи уже выясняют все обстоятельства происшествия. После ее завершения решат, возбуждать уголовное дело или нет.

Ранее в Белгородской области 13-летняя девочка погибла от удара током, играя в контактном фонтане в центральном парке поселка Томаровка.