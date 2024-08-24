Ребенок оказался на уличном подоконнике высотки в Подмосковье

Школьница выбралась из окна на уличный подоконник в многоэтажном доме на улице Корнилаева в Железнодорожном. На протяжении минуты она выполняла опасный трюки. Видеозапись с места появилось в распоряжении 360.ru.

По информации источника, очевидцы вызвали МЧС. Когда спасатели прибыли на место, ребенок уже вернулся в квартиру, поэтому они сообщили о произошедшем участковому.

Ранее на окне 12-го этажа московского дома на руках повис 70-летний пенсионер. Мужчина ухватился за оконную раму и пытался ползти вдоль стены. Его заметили соседи, которые вызвали МЧС. До прихода спасателей пенсионера вытащили дворник и сотрудники управляющей компании. Мужчина не смог ответить на вопрос о том, зачем он выбрался из окна.