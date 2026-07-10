Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Красноярске

В Красноярске в микрорайоне Солнечный произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции .

«По предварительной информации, семилетний мальчик катался на личном велосипеде во дворе жилого дома. Ребенок начал пересекать дворовой проезд, не убедившись в безопасности своих действий», — уточнили правоохранители.

Мальчик выехал на проезжую часть и попал под колеса «Тойоты», водитель которой не заметил ребенка из-за припаркованных машин.

В ГИБДД призвали родителей объяснять детям, как правильно и безопасно участвовать в дорожном движении. Ребенку нужно показать места «дорожных ловушек». Взрослые должны быть положительным примером соблюдения ПДД для своих детей.

Ранее в Курской области в результате аварии с участием трех автомобилей погибла 15-летняя девушка.